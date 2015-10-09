"Барселона" выбрала замену уходящему в ПСЖ форварду: это не Альварес

"Барселона" продолжает работать над усилением линии нападения и всерьёз рассматривает возможность подписания форварда немецкого "Хоффенхайма" и сборной Косово Фисника Асллани, передают Vesti.kz.

Каталонцы нашли новый вариант для усиления атаки

По информации Sport.es, 23-летний нападающий входит в число основных кандидатов на усиление состава перед новым сезоном. Руководство каталонского клуба рассматривает его как потенциальную замену Феррану Торресу, который, по данным СМИ, уже дал согласие на переход в французский "Пари Сен-Жермен".

В "Хоффенхайме" подтвердили переговоры

Спортивный директор немецкого клуба Андреас Шикер не стал скрывать, что будущее футболиста активно обсуждается с несколькими командами.

"Мы ведём переговоры как с немецкими, так и с зарубежными клубами. Не секрет, что у Фисника Асллани есть пункт об освобождении в контракте", — заявил Шикер.

По данным источника, сумма отступных за нападающего составляет около 30 миллионов евро.

Альвареса подписать пока не удаётся

Ранее главным кандидатом на усиление атаки "Барселоны" назывался форвард сборной Аргентины и мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. Однако руководство "матрасников" по-прежнему не намерено отпускать одного из своих ключевых игроков.

На этом фоне каталонцы переключили внимание на Асллани, который может стать более доступным вариантом для усиления атакующей линии.

Флик одобрил уход четырёх игроков "Барселоны"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!