Нападающий "Барселоны" согласился перейти в ПСЖ

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ферран Торрес может продолжить карьеру во французской Лиге 1, передают Vesti.kz.
Торрес согласился на трансфер
По информации журналиста Луки Бендони, футболист уже дал согласие на переход в "Пари Сен-Жермен".
По данным источника, испанский форвард принципиально договорился с парижским клубом и заинтересован в переезде во Францию.
Отмечается, что ситуация вокруг будущего Торреса изменилась после того, как "Барселона" усилила линию атаки, договорившись о трансфере с немецким вингером Карима Адейеми.
При этом переговоры о новом контракте Феррана с каталонским клубом значительно осложнились.
Фото: Depositphotos/Musiu0
Луис Энрике рассчитывает на испанца
В ПСЖ кандидатуру Торреса активно поддерживает главный тренер команды Луис Энрике.
Специалист хорошо знаком с возможностями нападающего по совместной работе в сборной Испании и рассчитывает видеть его в составе парижан уже после завершения чемпионата мира-2026.
Ожидается, что Торрес должен заменить португальского форварда Гонсалу Рамуша, который перешёл в итальянский "Милан".
Статистика и стоимость игрока
26-летний Торрес защищает цвета "Барселоны" с 2022 года, когда каталонцы приобрели его у английского "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. До этого он выступал за "Валенсию", воспитанником которой является.
В сезоне-2025/2026 испанец провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи.
По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.
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