Нападающий "Барселоны" согласился перейти в ПСЖ

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ферран Торрес может продолжить карьеру во французской Лиге 1, передают Vesti.kz.

Торрес согласился на трансфер

По информации журналиста Луки Бендони, футболист уже дал согласие на переход в "Пари Сен-Жермен".

По данным источника, испанский форвард принципиально договорился с парижским клубом и заинтересован в переезде во Францию.

Отмечается, что ситуация вокруг будущего Торреса изменилась после того, как "Барселона" усилила линию атаки, договорившись о трансфере с немецким вингером Карима Адейеми.

При этом переговоры о новом контракте Феррана с каталонским клубом значительно осложнились.

Фото: Depositphotos/Musiu0

Луис Энрике рассчитывает на испанца

В ПСЖ кандидатуру Торреса активно поддерживает главный тренер команды Луис Энрике.

Специалист хорошо знаком с возможностями нападающего по совместной работе в сборной Испании и рассчитывает видеть его в составе парижан уже после завершения чемпионата мира-2026.

Ожидается, что Торрес должен заменить португальского форварда Гонсалу Рамуша, который перешёл в итальянский "Милан".

Статистика и стоимость игрока

26-летний Торрес защищает цвета "Барселоны" с 2022 года, когда каталонцы приобрели его у английского "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. До этого он выступал за "Валенсию", воспитанником которой является.

В сезоне-2025/2026 испанец провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи.

По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

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