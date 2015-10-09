Европейский клуб подписал двух 18-летних узбекистанцев после триумфа на ЧМ

Португальская "Брага" усилила состав молодёжной команды сразу двумя перспективными футболистами из Узбекистана. Новичками клуба стали вингеры Садриддин Хасанов и Сайфиддин Содиков, передают Vesti.kz.

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Оба футболиста официально присоединились к команде "Брага U-23".

Переход оформлен на правах аренды сроком на один сезон с правом последующего выкупа. Оба игрока выступают на позиции вингеров и считаются одними из самых талантливых представителей своего поколения в узбекском футболе.

Выступление на ЧМ U-17 обернулось контрактом

Ранее сообщалось, что представители "Браги" обратили внимание на молодых футболистов во время чемпионата мира U-17 в Катаре и пригласили их на просмотр.

В декабре 2025 года Хасанов и Содиков в течение двух недель тренировались с командой U-23 португальского клуба, где сумели произвести хорошее впечатление на тренерский штаб. В итоге "Брага" сделала официальное предложение, которое завершилось подписанием арендных соглашений.

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Хасанов является воспитанником академии ташкентского "Бунёдкора". Весной 2026 года он дебютировал в Суперлиге Узбекистана и успел провести шесть матчей за основную команду.

В составе юношеской сборной Узбекистана футболист стал победителем Кубка Азии U-17. В финале против Саудовской Аравии (2:0) он отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком всего турнира (MVP). Также вингер принимал участие в чемпионате мира среди игроков до 17 лет.

Содиков до перехода выступал за "Андижан", где провёл три матча в национальном чемпионате. Вместе с Хасановым он выиграл Кубок Азии U-17, а по итогам турнира стал лучшим ассистентом сборной Узбекистана. Кроме того, оба футболиста представляли страну на юношеском чемпионате мира.

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