Дастан Сатпаев может стать одноклубником Винисиуса Жуниора

Лондонский "Челси" проявляет серьезный интерес к вингеру мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, английский клуб внимательно следит за развитием ситуации вокруг будущего бразильца и готов включиться в борьбу за его подписание.

Винисиус может перебраться в АПЛ

Как сообщает источник, представители Винисиуса уведомили сразу пять клубов английской премьер-лиги (АПЛ) о том, что футболист не исключает вариант продолжения карьеры в Англии. При этом с несколькими заинтересованными командами уже состоялись первые контакты.

Отмечается, что "Челси" готов рассмотреть возможность одного из самых громких трансферов последних лет, если форвард действительно окажется доступен на рынке.

Дополнительным фактором может стать фигура нового главного тренера лондонцев Хаби Алонсо. Испанский специалист хорошо знаком с Винисиусом по совместной работе в "Реале", несмотря на то, что между ними в прошлом сезоне возникали разногласия.

Сатпаев уже готовится к дебюту

Напомним, что с нового сезона цвета "Челси" будет защищать 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Молодой форвард уже прибыл на тренировочную базу лондонского клуба и начал процесс адаптации.

Официально казахстанец станет игроком "синих" в августе, когда ему исполнится 18 лет и вступит в силу его контракт с английским грандом.

При этом, если трансфер Винисиуса будет оформлен в ближайшие недели, бразилец может официально стать футболистом "Челси" даже раньше Сатпаева.

Ранее Дастан Сатпаев провёл первую тренировку в "Челси" при Хаби Алонсо.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

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