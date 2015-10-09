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Лига чемпионов
Сегодня 09:15
 

УЕФА объявил решение на ответный матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

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УЕФА объявил решение на ответный матч "Кайрата" в Лиге чемпионов ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судейскую бригаду на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между черногорской "Сутьеской" и алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судейскую бригаду на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между черногорской "Сутьеской" и алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Матч обслужат арбитры из Польши

Главным арбитром встречи назначен польский рефери Войцех Мыц.

На линиях ему будут помогать Бартош Хейниг и Марцин Лисовски. Обязанности четвертого арбитра исполнит Патрик Грицкевич.

За работу системы VAR будут отвечать Павел Малец, а ассистентом видеопомощника судьи назначен Павел Пскит.

"Кайрат" имеет преимущество перед ответной игрой

Ответная встреча состоится в ночь с 15 на 16 июля в городе Никшич (Черногория).

В первом матче, который прошёл 8 июля в Алматы, "Кайрат" добился победы со счётом 2:1, благодаря чему подходит к выездной игре с преимуществом.

Победитель двухматчевого противостояния продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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