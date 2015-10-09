Воспитанник "Кайрата" сделал заявление о ярком дебюте в ЛЧ и хочет повторить путь Сатпаева

В первом матче квалификации Лиги чемпионов "Кайрат" с трудом обыграл черногорскую "Сутьеску", а одним из героев встречи в составе алматинцев стал молодой воспитанник клуба Исмаил Бекболат. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о своих впечатлениях от игры и раскрыл детали недавно разговора с Дастаном Сатпаевым.

В прошедшей встрече Бекболат вышел на замену во втором тайме и сделал две голевые передачи, что позволило "Кайрату" победить со счетом 2:1.

"Хорошие эмоции от матча, есть победа, на своем стадионе, при своих болельщиках. Трудная игра была, но благодарны богу за победу. Надо проанализировать игру, в чем нам надо прибавлять и в чем мы были хороши. Соперник хороший, атлетичная команда. Надеюсь, что мы пройдем в следующую стадию. Не могу сказать, буду ли играть в основе в ближайшее время, моя задача тренироваться, работать. Как дела у Дастана? Мы с ним на связи. Он делится тем, что у него происходит в Англии, а мы рассказываем, что происходит у нас. Он дает нам хорошие советы, и, надеюсь, мы тоже подтянемся за ним в Европу", - заявил Бекболат.

Ответный матч между "Сутьеской" и "Кайратом" состоится 16 июля в Черногории. Победитель двухматчевого противостояния между выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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