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Лига чемпионов
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Воспитанник "Кайрата" сделал заявление о ярком дебюте в ЛЧ и хочет повторить путь Сатпаева

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Воспитанник "Кайрата" сделал заявление о ярком дебюте в ЛЧ и хочет повторить путь Сатпаева ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

В первом матче квалификации Лиги чемпионов "Кайрат" с трудом обыграл черногорскую "Сутьеску", а одним из героев встречи в составе алматинцев стал молодой воспитанник клуба Исмаил Бекболат. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о своих впечатлениях от игры и раскрыл детали недавно разговора с Дастаном Сатпаевым

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В первом матче квалификации Лиги чемпионов "Кайрат" с трудом обыграл черногорскую "Сутьеску", а одним из героев встречи в составе алматинцев стал молодой воспитанник клуба Исмаил Бекболат. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о своих впечатлениях от игры и раскрыл детали недавно разговора с Дастаном Сатпаевым

В прошедшей встрече Бекболат вышел на замену во втором тайме и сделал две голевые передачи, что позволило "Кайрату" победить со счетом 2:1. 

"Хорошие эмоции от матча, есть победа, на своем стадионе, при своих болельщиках. Трудная игра была, но благодарны богу за победу. Надо проанализировать игру, в чем нам надо прибавлять и в чем мы были хороши. Соперник хороший, атлетичная команда. Надеюсь, что мы пройдем в следующую стадию. 

Не могу сказать, буду ли играть в основе в ближайшее время, моя задача тренироваться, работать. 

Как дела у Дастана? Мы с ним на связи. Он делится тем, что у него происходит в Англии, а мы рассказываем, что происходит у нас. Он дает нам хорошие советы, и, надеюсь, мы тоже подтянемся за ним в Европу", - заявил Бекболат. 

Ответный матч между "Сутьеской" и "Кайратом" состоится 16 июля в Черногории. Победитель двухматчевого противостояния между выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

 

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

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