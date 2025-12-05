Обладатель "Золотого мяча" повторил рекорд легенды на ЧМ-2026

Полузащитник "Манчестер Сити" и капитан сборной Испании Родри Эрнандес повторил уникальное достижение на чемпионате мира-2026, сравнявшись с легендарным немецким хавбеком Тони Кроосом, передают Vesti.kz.

По данным аналитической компании Opta, Родри выполнил 62 разрезающие передачи в финальной трети поля по ходу нынешнего мундиаля. Это лучший показатель на одном чемпионате мира с 2014 года, когда аналогичного результата добился бывший лидер сборной Германии Тони Кроос.

Обладатель "Золотого мяча"-2024 принял участие во всех шести матчах испанской сборной на текущем мировом первенстве и остается одним из ключевых игроков команды на пути к решающим стадиям турнира.

Напомним, Кроос установил этот показатель на чемпионате мира-2014, который завершился триумфом сборной Германии.

Теперь Родри получит шанс превзойти рекорд уже в полуфинале ЧМ-2026. Сборная Испании встретится с Францией в ночь на 15 июля. Матч пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Арлингтоне (штат Техас, США), а стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

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