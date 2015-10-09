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Испания
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Моуринью сделал первое заявление у руля "Реала"

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Моуринью сделал первое заявление у руля "Реала" Жозе Моуринью. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Португальский специалист Жозе Моуринью, недавно возглавивший мадридский "Реал", впервые обратился к болельщикам в качестве главного тренера команды, передают Vesti.kz.

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Португальский специалист Жозе Моуринью, недавно возглавивший мадридский "Реал", впервые обратился к болельщикам в качестве главного тренера команды, передают Vesti.kz.

В интервью клубному телевидению наставник рассказал о своих задачах и первых днях работы в стане "сливочных".

"Слов недостаточно, потому что это похоже на миссию. Это не связано с тем, переживаю ли я за себя или о том, много или мало я здесь выиграю. Я здесь, чтобы помочь всем стать лучше: игрокам, персоналу… Создать культуру работы, ответственности, амбиций и того, что я хорошо знаю – чести работать в "Реале". Мне очень нравится эта концепция. Не работать в "Реале", а работать для "Реала". Именно с этим духом миссии я здесь.

Мы много работаем. Это не так, что сегодня я приехал и всё началось. Мы уже долгое время активно работаем со структурой клуба на разных уровнях. Сегодня технологии позволяют работать даже без нахождения на базе", — сказал Моуринью.

Несмотря на официальное вступление в должность, полноценная подготовка команды к новому сезону еще не стартовала. Уже 13 июля футболисты пройдут медицинское обследование, после чего начнут предсезонные тренировки.

Для Моуринью это второй приход в мадридский клуб. Впервые он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За тот период португалец выиграл чемпионат Испании сезона-2011/12, набрав с командой рекордные 100 очков, а также завоевал Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок страны (2012).

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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