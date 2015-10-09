Моуринью сделал первое заявление у руля "Реала"

Португальский специалист Жозе Моуринью, недавно возглавивший мадридский "Реал", впервые обратился к болельщикам в качестве главного тренера команды, передают Vesti.kz.

В интервью клубному телевидению наставник рассказал о своих задачах и первых днях работы в стане "сливочных".

"Слов недостаточно, потому что это похоже на миссию. Это не связано с тем, переживаю ли я за себя или о том, много или мало я здесь выиграю. Я здесь, чтобы помочь всем стать лучше: игрокам, персоналу… Создать культуру работы, ответственности, амбиций и того, что я хорошо знаю – чести работать в "Реале". Мне очень нравится эта концепция. Не работать в "Реале", а работать для "Реала". Именно с этим духом миссии я здесь. Мы много работаем. Это не так, что сегодня я приехал и всё началось. Мы уже долгое время активно работаем со структурой клуба на разных уровнях. Сегодня технологии позволяют работать даже без нахождения на базе", — сказал Моуринью.

Несмотря на официальное вступление в должность, полноценная подготовка команды к новому сезону еще не стартовала. Уже 13 июля футболисты пройдут медицинское обследование, после чего начнут предсезонные тренировки.

Для Моуринью это второй приход в мадридский клуб. Впервые он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За тот период португалец выиграл чемпионат Испании сезона-2011/12, набрав с командой рекордные 100 очков, а также завоевал Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок страны (2012).

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