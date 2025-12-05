Египетские хакеры взломали соцсети сборной Аргентины после скандала на ЧМ-2026

Аккаунты Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) подверглись хакерской атаке после матча чемпионата мира-2026 против Египта (3:2), передают Vesti.kz со ссылкой на MDZ Radio.

Что произошло

По информации источника, ответственность за взлом взяла на себя группа хакеров из Египта. Сообщается, что злоумышленникам удалось получить доступ к части внутренней базы данных ассоциации, включая почтовые адреса, IP-адреса и пароли.

После инцидента несколько журналистов, аккредитованных AFA, получили электронные письма, отправленные с аккаунта, обозначенного как AFA Medios.

Послание хакеров

В сообщении, которое приписывают египетским хакерам, содержались обвинения в адрес организаторов турнира и судейской бригады, работавшей на матче Аргентина — Египет.

В частности, в письме говорилось:

"Кража не останется незамеченной".

Также авторы обращения заявили:

"Если на поле не будет справедливости, не ждите мира в своих социальных сетях".

Почему вспыхнул конфликт

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2.

После матча Федерация футбола Египта выступила с резкой критикой работы французской судейской бригады во главе с Франсуа Летексье, потребовав от Международная федерация футбола отстранить арбитров от дальнейшего обслуживания матчей турнира.

Реакция AFA

В Аргентинской футбольной ассоциации подтвердили, что обнаружили возможную несанкционированную рассылку сообщений с одного из своих аккаунтов.

При этом в организации подчеркнули, что письмо не было создано или одобрено AFA. В ассоциации сообщили, что начали внутреннее расследование возможного взлома своих систем и призвали представителей СМИ не открывать и игнорировать любые подозрительные электронные письма, пока специалисты оценивают масштабы произошедшего.

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