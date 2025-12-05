Джокер сборной Испании переписал историю на ЧМ-2026

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Испании Микель Мерино вошёл в историю чемпионатов мира благодаря своему результативному выходу на замену в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Бельгии, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1, а решающий мяч забил именно Мерино. Хавбек появился на поле лишь на 86-й минуте, а уже через две минуты поразил ворота соперника, принеся своей команде путевку в полуфинал.

Как сообщает статистический портал Opta, Мерино стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить победные голы в двух матчах плей-офф подряд после выхода на замену.

Напомним, что аналогичный сценарий произошёл и в предыдущем раунде турнира. В матче 1/8 финала против Португалии (1:0) полузащитник также начал встречу на скамейке запасных, вышел на поле на 85-й минуте и уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, забил единственный гол, который вывел Испанию в четвертьфинал.

Теперь сборную Испании ждет полуфинальное противостояние с Францией. Победитель этой встречи поборется за титул чемпиона мира-2026 в финале турнира.

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