Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 12:20
 

Джокер сборной Испании переписал историю на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Джокер сборной Испании переписал историю на ЧМ-2026 Микель Мерино в составе сборной Испании на ЧМ-2026. ©x.com/SEFutbol

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Испании Микель Мерино вошёл в историю чемпионатов мира благодаря своему результативному выходу на замену в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Бельгии, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Испании Микель Мерино вошёл в историю чемпионатов мира благодаря своему результативному выходу на замену в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Бельгии, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1, а решающий мяч забил именно Мерино. Хавбек появился на поле лишь на 86-й минуте, а уже через две минуты поразил ворота соперника, принеся своей команде путевку в полуфинал.

Как сообщает статистический портал Opta, Мерино стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить победные голы в двух матчах плей-офф подряд после выхода на замену.

Напомним, что аналогичный сценарий произошёл и в предыдущем раунде турнира. В матче 1/8 финала против Португалии (1:0) полузащитник также начал встречу на скамейке запасных, вышел на поле на 85-й минуте и уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, забил единственный гол, который вывел Испанию в четвертьфинал.

Теперь сборную Испании ждет полуфинальное противостояние с Францией. Победитель этой встречи поборется за титул чемпиона мира-2026 в финале турнира.

ФИФА приняла решение после скандального матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 11, женщины
13 июля 18:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Жетысу
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!