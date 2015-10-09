"Манчестер Сити" вступил в борьбу за экс-вингера "Барселоны"

Вингер лиссабонского "Спортинга" и сборной Португалии Франсишку Тринкан может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.
АПЛ или Саудовская Аравия?
На футболиста претендуют сразу два английских гранда — "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм", которые готовы вмешаться в борьбу за его подписание.
По информации португальского издания Record, интерес клубов АПЛ может сорвать переход 26-летнего игрока в саудовский "Аль-Ахли". Ранее сообщалось, что команда из Саудовской Аравии была близка к оформлению трансфера, а сумма сделки оценивалась примерно в 43 миллиона фунтов стерлингов.
Решение отложено после чемпионата мира
Источник утверждает, что Тринкан не спешит принимать предложение "Аль-Ахли". После вылета сборной Португалии с чемпионата мира-2026 футболист решил тщательно рассмотреть все варианты продолжения карьеры.
Появление интереса со стороны "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" существенно изменило ситуацию, поэтому окончательное решение о будущем португальца пока не принято.
Фото: Depositphotos/canno73
Карьера Тринкана
Франсишку Тринкан выступает за "Спортинг" с 2023 года, когда был выкуплен у "Барселоны" за 18 миллионов евро. До этого он также защищал цвета каталонского клуба, английского "Вулверхэмптона" и португальской 2Браги".
Теперь одним из главных претендентов на подписание португальского вингера считается "Манчестер Сити", который намерен побороться с конкурентами за одного из лидеров "Спортинга".
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