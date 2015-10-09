"Манчестер Сити" вступил в борьбу за экс-вингера "Барселоны"

Вингер лиссабонского "Спортинга" и сборной Португалии Франсишку Тринкан может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

АПЛ или Саудовская Аравия?

На футболиста претендуют сразу два английских гранда — "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм", которые готовы вмешаться в борьбу за его подписание.

По информации португальского издания Record, интерес клубов АПЛ может сорвать переход 26-летнего игрока в саудовский "Аль-Ахли". Ранее сообщалось, что команда из Саудовской Аравии была близка к оформлению трансфера, а сумма сделки оценивалась примерно в 43 миллиона фунтов стерлингов.

Решение отложено после чемпионата мира

Источник утверждает, что Тринкан не спешит принимать предложение "Аль-Ахли". После вылета сборной Португалии с чемпионата мира-2026 футболист решил тщательно рассмотреть все варианты продолжения карьеры.

Появление интереса со стороны "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" существенно изменило ситуацию, поэтому окончательное решение о будущем португальца пока не принято.

Фото: Depositphotos/canno73

Карьера Тринкана

Франсишку Тринкан выступает за "Спортинг" с 2023 года, когда был выкуплен у "Барселоны" за 18 миллионов евро. До этого он также защищал цвета каталонского клуба, английского "Вулверхэмптона" и португальской 2Браги".

Теперь одним из главных претендентов на подписание португальского вингера считается "Манчестер Сити", который намерен побороться с конкурентами за одного из лидеров "Спортинга".

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