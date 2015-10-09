Эрлинг Холанд выбрал новый клуб после "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть английский клуб и продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Холанд думает о переходе в "Реал"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, норвежец не покинет "горожан" этим летом.

Однако Холанд рассматривает сценарий с переходом в стан "сливочных" в будущем как привлекательную и вполне реальную перспективу.

Отец Холанда подогрел трансферные слухи

На возможный переход Холанда в "Реал" намекнул и отец звезды "Манчестер Сити" Альф-Инге Холанд.

"Я не хочу много говорить о других клубах. Эрлинг счастлив в "Манчестер Сити", у него долгосрочный контракт. Но, думаю, любой футболист мечтает однажды сыграть за "Реал". В футболе всегда появляются новые возможности. В Испании выступают великолепные команды, поэтому никогда нельзя знать наверняка. Сейчас он счастлив в Англии, но что будет дальше - покажет время", - сказал Альф-Инге в интервью DAZN.

Накануне дубль Эрлинга Холанда принёс сборной Норвегии победу со счётом 2:1 над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинале мундиаля норвежцы 12 июля в Майами сыграют против сборной Англии.

Напомним, 25-летний Холанд выступает за "Сити" с 2022 года после перехода из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 норвежец провел 52 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.

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