Холанд против Кейна: прямая трансляция матча Норвегия - Англия за полуфинал ЧМ-2026

В ночь на 12 июля состоится один из самых ожидаемых матчей четвертьфинальной стадии чемпионата мира-2026. За путёвку в полуфинал поспорят сборные Норвегии и Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча пройдёт на стадионе "Хард-Рок" в Майами-Гарденс (штат Флорида, США).

Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя по этой ссылке.

Путь команд к четвертьфиналу

Норвежцы стали одной из главных сенсаций нынешнего мундиаля.

В 1/16 финала скандинавы обыграли сборную Кот-д'Ивуара со счётом 2:1, а затем преподнесли ещё один громкий сюрприз, выбив Бразилию в 1/8 финала — 2:1.

Англия также прошла непростой путь. Сначала команда совершила волевой камбэк в игре против ДР Конго, победив 2:1, а затем в драматичном матче оказалась сильнее одного из хозяев турнира — Мексики — 3:2.

Ориентировочные составы

Норвегия:

Нюланд

Рюэрсон, Айер, Хеггем, Педерсен

Эдегор, Берге, Берг

Серлот, Холанд, Нуса.

Англия:

Пикфорд

Конса, Стоунз, Берн, О'Райли

Андерсон, Беллингем

Сака, Эзе, Гордон

Кейн.

С кем предстоит сыграть в полуфинале?

Победитель матча Норвегия — Англия выйдет в полуфинал чемпионата мира, где встретится с сильнейшей командой пары Аргентина — Швейцария.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня, а финальный матч турнира состоится 19 июля.

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