Сразу два матча за ночь: расписание последнего дня 1/4 финала ЧМ-2026

В ночь на 12 июля состоятся заключительные матчи четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу-2026. По их итогам определится полный состав полуфиналистов мундиаля, который проходит в США, Канаде и Мексике, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Норвегия — Англия

Первый матч игрового дня начнётся в 02:00 по казахстанскому времени.

Сборные Норвегии и Англии встретятся на стадионе "Хард-Рок" в Майами-Гарденс (штат Флорида, США).

Норвежцы подходят к игре после двух громких побед. В 1/16 финала они обыграли Кот-д'Ивуар со счётом 2:1, а затем сотворили одну из главных сенсаций турнира, выбив Бразилию в 1/8 финала — 2:1.

Англия, в свою очередь, также прошла непростой путь. На старте плей-офф команда совершила волевой камбэк в матче с ДР Конго, победив 2:1, а затем в напряжённой встрече 1/8 финала одолела одного из хозяев чемпионата — Мексику — 3:2.

Аргентина — Швейцария

Вторая и последняя четвертьфинальная встреча стартует в 06:00 по казахстанскому времени.

Действующие чемпионы мира — сборная Аргентины — сыграют против Швейцарии на стадионе "Арроухед Стэдиум" в Канзас-Сити (штат Миссури, США).

Аргентинцы с большим трудом преодолели две предыдущие стадии плей-офф. В 1/16 финала команда победила Кабо-Верде в дополнительное время со счётом 3:2, а затем в драматичном матче 1/8 финала совершила невероятный камбэк против Египта. Южноамериканцы уступали 0:2 вплоть до 78-й минуты, но сумели перевернуть ход встречи и выиграли 3:2.

Швейцария начала плей-офф с уверенной победы над Алжиром (2:0), а затем в серии пенальти сломила сопротивление Колумбии после безголевой ничьей — 4:3.

Что дальше?

Победители четвертьфиналов Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария встретятся между собой в полуфинале чемпионата мира.

Мировое первенство стартовало 11 июня и завершится 19 июля, когда состоится финальный матч турнира.

Ранее определилась первая пара полуфинала ЧМ-2026.

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