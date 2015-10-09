Прямая трансляция матча "Ордабасы" и ещё двух игр КПЛ

Сегодня, 11 июля, состоятся три матча 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все встречи можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале KFF LEAGUE.

"Иртыш" — "Женис"

Игровой день начнётся матчем в 17:00.

Павлодарский "Иртыш" продолжает борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. После 16 туров команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе 11 очков.

Астанинский "Женис" располагается значительно выше — с 18 очками клуб занимает 10-е место.

"Жетысу" — "Алтай"

Следующая встреча стартует в 18:00.

Талдыкорганский "Жетысу" подходит к туру на девятой позиции, набрав 18 очков.

Его соперник — усть-каменогорский "Алтай" — занимает 15-е место с 13 баллами и также нуждается в очках, чтобы выбраться из нижней части таблицы.

"Каспий" — "Ордабасы"

Последний матч игрового дня начнётся в 20:00.

Актауский "Каспий" с 14 очками занимает 14-е место и постарается преподнести сенсацию в домашней игре против лидера чемпионата.

Шымкентский "Ордабасы" уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 40 очков. Команда опережает действующего чемпиона — алматинский "Кайрат" — на одно очко, при этом у шымкентцев остаются два матча в запасе, что делает их положение в чемпионской гонке ещё более выгодным.

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