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КПЛ
Сегодня 07:35
 

Прямая трансляция матча "Ордабасы" и ещё двух игр КПЛ

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Прямая трансляция матча "Ордабасы" и ещё двух игр КПЛ ©Depositphotos/sha74

Сегодня, 11 июля, состоятся три матча 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 11 июля, состоятся три матча 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все встречи можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале KFF LEAGUE.

"Иртыш" — "Женис"

Игровой день начнётся матчем в 17:00.

Павлодарский "Иртыш" продолжает борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. После 16 туров команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе 11 очков.

Астанинский "Женис" располагается значительно выше — с 18 очками клуб занимает 10-е место.

"Жетысу" — "Алтай"

Следующая встреча стартует в 18:00.

Талдыкорганский "Жетысу" подходит к туру на девятой позиции, набрав 18 очков.

Его соперник — усть-каменогорский "Алтай" — занимает 15-е место с 13 баллами и также нуждается в очках, чтобы выбраться из нижней части таблицы.

"Каспий" — "Ордабасы"

Последний матч игрового дня начнётся в 20:00.

Актауский "Каспий" с 14 очками занимает 14-е место и постарается преподнести сенсацию в домашней игре против лидера чемпионата.

Шымкентский "Ордабасы" уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 40 очков. Команда опережает действующего чемпиона — алматинский "Кайрат" — на одно очко, при этом у шымкентцев остаются два матча в запасе, что делает их положение в чемпионской гонке ещё более выгодным.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 17, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Каспий
Каспий
(Актау)
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Ордабасы
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