"Атлетико" согласился продать "Альвареса" в топ-клуб: это не "Барселона"

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес может покинуть мадридский "Атлетико" уже в нынешнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, руководство испанского клуба дало понять окружению футболиста, что не станет препятствовать его уходу, однако выдвинуло важное условие.

"Реал" и "Барселона" исключены

Как утверждается, "Атлетико" не намерен продавать одного из своих лидеров в "Реал" или "Барселону", чтобы не усиливать прямых конкурентов по Ла Лиге.

На этом фоне главным претендентом на аргентинца называют лондонский "Арсенал". Именно английский клуб рассматривается как наиболее реалистичный вариант продолжения карьеры форварда.

Сам Альварес мечтает о "Барселоне"

Несмотря на интерес со стороны "Арсенала", сам Альварес по-прежнему предпочёл бы перейти в "Барселону". Однако для "Атлетико" такой трансфер сейчас выглядит практически невозможным.

При этом вариант с возвращением в английскую премьер-лигу (АПЛ) также вызывает интерес у аргентинского нападающего.

Статистика и стоимость

26-летний Альварес выступает за "Атлетико" с лета 2024 года, когда мадридский клуб выкупил его у "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. До переезда в Европу форвард защищал цвета аргентинского "Ривер Плейта".

В минувшем сезоне нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, отметившись 20 голами и девятью результативными передачами. По оценке Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.

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