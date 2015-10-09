Флик принял судьбоносное решение для игрока "Барсы"

"Барселона" продолжает подготовку к матчу 5-го тура Ла Лиги с "Хетафе", но главной темой предматчевой недели стал Эрик Гарсия. Каталонский защитник не попал в стартовый состав из-за твёрдого решения Ханси Флика, который после анализа последних тренировок решил сделать ставку на других игроков, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, по мнению Флика, Гарсия не демонстрирует необходимой интенсивности и концентрации на занятиях, что ставит под сомнение его готовность к высоким требованиям команды.

Конкуренция в линии обороны

С момента прихода в клуб Флик сделал акцент на игроков, которые выкладываются на тренировках — это главный критерий для попадания в старт. Имя, возраст и прошлые достижения не имеют значения: кто не работает на 100%, тот остаётся вне состава. Гарсия стал последним примером этой политики.

С возвращением таких игроков, как Педри, Френки де Йонг, Гави и Марк Берналь, конкуренция в центре поля и защите усилилась. Недостаток игровой практики отражается на форме Гарсии, а Флик не намерен раздавать минуты просто так.

Будущее Гарсии в "Барселоне"

Матч с "Хетафе" рассматривался как шанс для Эрика проявить себя, но тренерский штаб решил довериться другим футболистам. Гарсии придётся приложить максимум усилий на тренировках, чтобы вернуть доверие Флика, ведь посыл тренера прост: место в составе получают только полностью готовые игроки.

