Гол на 93-й минуте решил исход матча "Арсенал" - "Манчестер Сити"

Матч пятого тура АПЛ между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" завершился боевой ничьей - 1:1, сообщают Vesti.kz.

На старте игры, которая прошла на лондонском "Эмирейтс", уже на девятой минуте, Эрлинг Холанд вывел гостей вперёд. Однако развязка наступила в компенсированное время: на 90+3-й минуте Габриэл Мартинелли спас "канониров" от поражения.

По итогам тура "Арсенал" с десятью очками занимает вторую строчку в таблице, а "Сити" набрал семь баллов и располагается на девятом месте.

В следующем туре команда Пепа Гвардиолы 27 сентября дома встретится с "Бёрнли", а лондонцы 28 сентября отправятся в гости к "Ньюкаслу".