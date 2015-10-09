Флик предупредил Ямаля: что сказал тренер "Барселоны"?

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о целях на сезон-2025/26 и отдельно обратился к молодому таланту Ламину Ямалю, передают Vesti.kz.

Упор на Лигу чемпионов и командную работу

Как сообщает El Nacional, наставник подчеркнул, что его основная задача - вернуть "Барселоне" конкурентоспособность, особенно в Лиге чемпионов, где прошлый сезон завершился болезненным вылетом от "Интера". Флик выразил уверенность в основе команды, а также отметил важность физической подготовки, поблагодарив тренерский штаб, в частности специалиста Хулио Туса.

Ямаль - гений, которому нужно работать

Говоря о Ламине Ямале, Флик подчеркнул: несмотря на юный возраст (17 лет), Ламин обязан тренироваться на максимуме, если хочет остаться на высоком уровне следующие 15 лет. Он назвал его "гением" и отметил, что в команде есть хорошие примеры для подражания - например, Рафинья, который верит в Ямаля и поддерживает его.

Лучший момент сезона - дерби с "Эспаньолом"

Флик признался, что самым запоминающимся моментом прошлого сезона для него стало дерби с "Эспаньолом", когда "Барселона" одержала важную победу и стала чемпионом. Победные голы в том матче забили как раз молодые игроки - Ламин Ямаль и Фермин Лопес.