Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген не намерен покидать "Барселону" без полной компенсации. Он дал понять, что готов остаться в клубе и бороться за место в основе, если руководство не выплатит всю сумму за расторжение контракта, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Флик настаивает на продаже

Главный тренер каталонцев Ханси Флик обратился к президенту Жоану Лапорте с просьбой избавиться от Тер Штегена - продать или даже отпустить бесплатно. По мнению тренера, ситуация с немцем мешает атмосфере в команде и блокирует развитие проекта.

Конфликт и разочарование

Тер Штеген крайне недоволен клубом: он считает, что его предали, исключив из планов на следующий сезон и допуская утечки в прессу, которые, по его мнению, очерняют его репутацию. Если бы с ним откровенно поговорили раньше, он мог бы рассмотреть мирный уход. Но теперь - только борьба за стартовый состав.

Тер Штеген играет за "Барселону" с 2014 года, когда был куплен у менхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро.