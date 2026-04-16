Сегодня 13:00

Флик остаётся? "Барселона" определилась с будущим тренера

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик близок к продлению сотрудничества с каталонским грандом, сообщают Vesti.kz.

По информации Catalunya Radio, стороны достигли устной договорённости о новом контракте, рассчитанном до завершения сезона-2027/28. Действующее соглашение немецкого специалиста с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня 2027 года.

Флик возглавил "Барселону" летом 2024 года и с тех пор добился впечатляющих результатов. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Испании, а также по одному разу выиграла Кубок страны и Ла Лигу, вернув клубу статус одного из лидеров европейского футбола.

В текущем сезоне каталонцы продолжают демонстрировать стабильность. "Барселона" уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 79 очков в 31 матче и опережая идущий вторым "Реал" на девять баллов.

В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" завершили выступление, уступив в 1/4 финала по сумме двух матчей "Атлетико" - 2:3.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

