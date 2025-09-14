"Барселона" сегодня примет "Валенсию" в рамках 4-го тура Ла Лиги. Главная новость перед матчем — отсутствие 18-летнего Ламина Ямаля, который не включён в заявку из-за проблем с паховой областью после выступлений за сборную Испании, передают Vesti.kz.

Рэшфорд готов к новой роли

Как пишет El Nacional, отсутствие ключевого игрока атакующей линии заставляет главного тренера Ханси Флика искать альтернативные решения. В числе кандидатов на правый фланг оказался Маркус Рэшфорд. Английский нападающий, арендованный этим летом у "Манчестер Юнайтед", заявил о готовности сыграть на новой позиции, хотя его привычные роли — левый крайний или центр нападения.





Бардагжи претендует на шанс

В то же время Флик рассматривает и вариант с новичком команды Руни Бардагжи, который традиционно играет на правом краю и может получить первую серьёзную игровую возможность. Окончательное решение будет зависеть от плана на матч и физического состояния игроков после международной паузы.



Отсутствие Ямаля — серьёзная потеря для "Барсы". Молодой испанский футболист является основным атакующим лидером команды и оказывает значительное влияние на игру в финальной трети поля. Матч с "Валенсией" станет проверкой того, как команда справится без своего лидера.