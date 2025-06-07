Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик определил защитника "Байера" Алехандро Гримальдо одним из приоритетных вариантов для усиления состава на следующий сезон. Немецкий специалист рассчитывает укрепить позицию левого защитника, где на данный момент основным игроком остается Алехандро Бальде, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Флик высоко оценивает потенциал Бальде, однако считает необходимым усилить конкуренцию на этой позиции. В прошедшем сезоне у молодого защитника были эпизоды со спадом формы и физическими проблемами, а альтернативой в таких случаях становился воспитанник клуба Херард Мартин. Однако тренерский штаб не готов полагаться на него как на единственного запасного в предстоящем сезоне.





Преимущества Гримальдо и финансовая доступность

Гримальдо, которому 29 лет, уже выступал за молодежные команды "Барселоны" и хорошо знаком с клубной системой. Кроме того, у него относительно доступная сумма отступных - около 15 миллионов евро, что делает трансфер возможным даже с учетом ограниченного бюджета.

Опыт игрока и стратегический подход Флика

Флик хочет избежать ситуации, когда в ключевых матчах сезона клуб окажется без надежного варианта на левом фланге защиты. Гримальдо с его опытом игры в Бундеслиге и еврокубках рассматривается как стабильное решение, соответствующее игровым требованиям нового тренера.

Контакты с игроком и его представителями уже начались. В случае возможного ухода одного из текущих защитников, именно Гримальдо станет главным кандидатом на замену.