Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик продолжает делать ставку на молодёжь, открывая новые перспективы для центра поля, передают Vesti.kz.

Тренер выделил 19-летнего воспитанника Ла Масии Томми Маркеса, который уже привлёк внимание своим игровым интеллектом и тактической зрелостью.

Как сообщает Don Balon, тренерский штаб видит в нём игрока с потенциалом "руководить" полузащитой и поддерживать ритм игры в стиле капитана каталонцев Френки де Йонга и рассматривает футболиста как потенциальную замену лидеру в качестве ротации.

Сам Томми отмечает, что вдохновляется Френки де Йонгом и Серхио Бускетсом. Если Френки символизирует динамику и современный подход к построению атак, а Бускетс — тактическую точность и позиционное мышление, то Маркес сочетает в себе лучшие качества обоих. Он умеет создавать пространство, контролировать мяч и поддерживать команду с базовой линии, делая сложное простым.

Испанский полузащитник дебютировал за основную команду накануне — в матче 23-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (3:0). Уже сейчас, по данным источника, его рассматривают как потенциальную ротацию капитану "Барселоны" и ключевому нидерландскому хавбеку Френки де Йонгу в центре поля.