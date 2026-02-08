Испания
Сегодня 17:50

Флик нашёл замену капитану "Барселоны": таланту всего 19 лет

Френки де Йонг. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик продолжает делать ставку на молодёжь, открывая новые перспективы для центра поля, передают Vesti.kz.

Тренер выделил 19-летнего воспитанника Ла Масии Томми Маркеса, который уже привлёк внимание своим игровым интеллектом и тактической зрелостью.

Как сообщает Don Balon, тренерский штаб видит в нём игрока с потенциалом "руководить" полузащитой и поддерживать ритм игры в стиле капитана каталонцев Френки де Йонга и рассматривает футболиста как потенциальную замену лидеру в качестве ротации.

Сам Томми отмечает, что вдохновляется Френки де Йонгом и Серхио Бускетсом. Если Френки символизирует динамику и современный подход к построению атак, а Бускетс — тактическую точность и позиционное мышление, то Маркес сочетает в себе лучшие качества обоих. Он умеет создавать пространство, контролировать мяч и поддерживать команду с базовой линии, делая сложное простым.

Испанский полузащитник дебютировал за основную команду накануне — в матче 23-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (3:0). Уже сейчас, по данным источника, его рассматривают как потенциальную ротацию капитану "Барселоны" и ключевому нидерландскому хавбеку Френки де Йонгу в центре поля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
11 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
12 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
13 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
14 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
15 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

