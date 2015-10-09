Флик нашел усиление для "Барсы", но Лапорта не в восторге

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик предложил клубу усилить атаку с помощью Ивана Перишича. Хорватский ветеран, хорошо знакомый Флику по работе в "Баварии", покидает ПСВ и доступен в статусе свободного агента, передают Vesti.kz.

По информации Bild и El Nacional, Флик включил 36-летнего игрока в свои трансферные планы. Перишич готов пойти на краткосрочный контракт на приемлемых условиях, без завышенных зарплат, чтобы остаться на виду перед чемпионатом мира 2026 года. В завершившемся сезоне он провел 35 матчей за ПСВ, отметившись 16 голами и 11 результативными передачами.

Флик высоко оценивает профессионализм, менталитет победителя и универсальность хорвата. Тренер видит в нем игрока, способного усилить команду на нескольких позициях - на обоих флангах атаки, в центре нападения и даже в роли латераля.

Сомнения у Лапорты и Деку

Тем не менее, в руководстве клуба не все так однозначно. Президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку с осторожностью отнеслись к идее подписания возрастного игрока. Лапорта рассматривает более молодые варианты, такие как Луис Диас, в то время как Деку опасается, что приход ветерана может закрыть путь молодым талантам из академии.

Решающее слово - за тренером

Однако решающим может стать авторитет Флика. Тренеру доверяют и готовы идти навстречу его требованиям, особенно если учесть, что трансфер Перишича не потребует расходов на выкуп - лишь заработная плата в рамках допустимого бюджета.

В ближайшие недели ситуация прояснится: если Флик будет настаивать, клуб может официально объявить о переходе уже этим летом.