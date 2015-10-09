"Сити" вырвал игрока у "Барсы" за 55 миллионов и официально объявил о трансфере

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс стал игроком "Манчестер Сити". Английский клуб официально объявил о подписании 26-летнего футболиста. Контракт рассчитан на пять лет, передают Vesti.kz.

Рейндерс перешел из "Милана", где провел два сезона. В минувшем сезоне он был признан лучшим полузащитником Серии А, забив 15 голов в 54 матчах - это лучший показатель в его карьере.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 55 миллионов евро.

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Игроком также серьезно интересовалась "Барселона", но "Сити" сработал быстрее и убедил полузащитника в выборе в свою пользу. Ключевым фактором стали амбиции клуба и перспектива работать под руководством Пепа Гвардиолы.

Рейндерс способен играть как на позиции центрального, так и атакующего полузащитника. До "Милана" он выступал за ПЕК "Зволле" и АЗ. На международной арене он дебютировал в 2023 году, а на Евро-2024 провел все шесть матчей за сборную Нидерландов, дойдя с командой до полуфинала.

Новый вызов в АПЛ

"Я в восторге. "Сити" - один из лучших клубов мира. С Гвардиолой команда добилась больших успехов, и я хочу стать частью этой истории. Играть в АПЛ - моя мечта", - заявил Рейндерс после подписания контракта.

Спортивный директор клуба Уго Виана подчеркнул, что игрок обладает "энергией, хладнокровием и креативностью", а работа в системе "Сити" поможет ему выйти на новый уровень.

Рейндерс будет доступен для участия в Клубном чемпионате мира, который пройдет летом в США.