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"Сити" вырвал игрока у "Барсы" за 55 миллионов и официально объявил о трансфере

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"Сити" вырвал игрока у "Барсы" за 55 миллионов и официально объявил о трансфере ©mancity.com

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс стал игроком "Манчестер Сити". Английский клуб официально объявил о подписании 26-летнего футболиста. Контракт рассчитан на пять лет, передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс стал игроком "Манчестер Сити". Английский клуб официально объявил о подписании 26-летнего футболиста. Контракт рассчитан на пять лет, передают Vesti.kz.

Рейндерс перешел из "Милана", где провел два сезона. В минувшем сезоне он был признан лучшим полузащитником Серии А, забив 15 голов в 54 матчах - это лучший показатель в его карьере.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 55 миллионов евро.

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Игроком также серьезно интересовалась "Барселона", но "Сити" сработал быстрее и убедил полузащитника в выборе в свою пользу. Ключевым фактором стали амбиции клуба и перспектива работать под руководством Пепа Гвардиолы.

Рейндерс способен играть как на позиции центрального, так и атакующего полузащитника. До "Милана" он выступал за ПЕК "Зволле" и АЗ. На международной арене он дебютировал в 2023 году, а на Евро-2024 провел все шесть матчей за сборную Нидерландов, дойдя с командой до полуфинала.

Новый вызов в АПЛ

"Я в восторге. "Сити" - один из лучших клубов мира. С Гвардиолой команда добилась больших успехов, и я хочу стать частью этой истории. Играть в АПЛ - моя мечта", - заявил Рейндерс после подписания контракта.

Спортивный директор клуба Уго Виана подчеркнул, что игрок обладает "энергией, хладнокровием и креативностью", а работа в системе "Сити" поможет ему выйти на новый уровень.

Рейндерс будет доступен для участия в Клубном чемпионате мира, который пройдет летом в США.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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