"Барселона" нашла наследника Ямаля - и ему всего 13 лет

Юный нападающий Давид Морино, выступавший за команду "Барселоны" до 13 лет, досрочно переведен в категорию U-15, передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport, клуб решил отойти от стандартного плана развития, позволив игроку пропустить этап U-14.

Такие двойные повышения в академии происходят редко и, как правило, касаются физически готовых футболистов. В случае с Морино решение было связано с его игровым интеллектом и технической оснащенностью, которые выделяют его среди сверстников.

По информации издания, в дебютном сезоне Морино забил 38 мячей. Несмотря на то что в его возрасте основное внимание обычно уделяется адаптации к формату 11 на 11, Давид с самого начала показывал уверенную игру и результативность.

Fode Diallo Goal ⚽️

David Moreno Assist 🅰️

Barca Infantil B 3-0 UE Quart pic.twitter.com/vMXDthilfu — Shivam Mishra (@barcanation6) March 15, 2025

Тренерский штаб академии считает, что соревнование с более возрастными игроками поможет ускорить его развитие. При этом в клубе продолжают вести наблюдение за прогрессом футболиста и формируют для него индивидуальный план подготовки.

Некоторые специалисты уже проводят параллели между Морино и Ламином Ямалем - еще одним воспитанником академии, который в 16 лет дебютировал за основной состав "Барселоны" и сборную Испании.

Напомним, что недавно "Барселона" избавилась от проблемного игрока, который теперь будет выступать за соперников.