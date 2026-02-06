Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал понять, что не возражает против ухода Рональда Араухо из каталонского клуба, если "сине-гранатовые" выполнят ключевые требования, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, немецкий тренер считает, что потеря опытного игрока обороны возможна только при условии подписания центрального защитника высокого уровня, способного сразу взять на себя ответственность и стабильно играть в матчах с высокой нагрузкой.

Флик подчеркнул, что новый игрок должен укрепить оборонительную линию, а не просто формально закрыть позицию. Среди рассматриваемых кандидатов называют таких футболистов, как Алессандро Бастони из "Интера".

Кроме того, развитие нидерландского защитника Ювенсли Онстейна в молодёжном составе может повлиять на решение. Если Онстейн подтвердит готовность к игре за основной состав каталонцев, Флик будет готов дать окончательное согласие на уход Араухо, уверенный, что оборона останется надёжной.

Таким образом, Араухо остаётся важным игроком, но его статус "неприкосновенного" изменился. Летнее трансферное окно может стать временем одного из самых значимых уходов в проекте "Барселоны".

26-летний Араухо находится в системе "Барселоны" с 2018 года. До этого он представлял уругвайские клубы "Рентистас" и "Уракан" (Ривера).



