Вратарь "Барселоны" и сборной Германии по футболу Марк-Андре тер Штеген получил повреждение на тренировке, передают Vesti.kz.

По информации испанского журналиста Гильема Переса, тер Штегену предстоит пройти курс лечения перед матчем 30-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Лас-Пальмас" (30 марта). У немца возникли проблемы с коленом, и ему даже сделали тест, чтобы проверить крестообразные связки.

Отмечается, что после этого вратарь встал, но пока нет другой информации.

31-летний тер Штеген выступает за каталонский клуб с 2014 года. Его текущий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 30 июня 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 30 миллионов евро. В его карьере также была "Боруссия" из Менхенгладбаха.