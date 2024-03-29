Фанатам "Барселоны" сообщили плохую новость

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Сегодня 20:32
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Вратарь "Барселоны" и сборной Германии по футболу Марк-Андре тер Штеген получил повреждение на тренировке, передают Vesti.kz.

По информации испанского журналиста Гильема Переса, тер Штегену предстоит пройти курс лечения перед матчем 30-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Лас-Пальмас" (30 марта). У немца возникли проблемы с коленом, и ему даже сделали тест, чтобы проверить крестообразные связки.

Отмечается, что после этого вратарь встал, но пока нет другой информации.

31-летний тер Штеген выступает за каталонский клуб с 2014 года. Его текущий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 30 июня 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 30 миллионов евро. В его карьере также была "Боруссия" из Менхенгладбаха.

Метки:
Барселона Ла Лига Футбол

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