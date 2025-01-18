"Барселона" хочет расстаться со своим воспитанником Ансу Фати, который никак не может себе вернуть место в основном составе каталонской команды, передают Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Ансу Фати четвертый раз подряд не попал в заявку "сине-гранатовых", на этот раз на гостевой матч 20-го тура против "Хетафе" в Ла Лиге.

Также отмечается, что главный тренер "Комо" и бывший игрок "Барселоны" Сеск Фабрегас опроверг слухи об интересе к Ансу Фати.

"Информация про Ансу Фати не соответствует действительности. Там вообще ничего нет", - отметил Фабрегас.



Напомним, что Ансу Фати называли наследником Лионеля Месси в "Барселоне" после ухода аргентинца в "Пари Сен-Жермен". Однако он так и не заиграл за каталонский клуб.

22-летний нападающий также неудачно сыграл за "Брайтон" на правах аренды в предыдущем сезоне. А его трансферная стоимость упала с 80 миллионов евро до десяти миллионов.