"Эмоций много!" Симеоне высказался после разгрома "Реала"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал яркую победу своей команды над "Реалом" (5:2) в матче седьмого тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Это поражение стало первым для "Реала" в сезоне.

"Эмоций много. Сезон начался не лучшим образом, и многие, кто не заметен на поле, проделали огромную работу, и эта работа просто замечательная. Самое главное - вера и спокойствие. Мы знаем, чего хотим добиться и какие аспекты нам нужно улучшить, и мы прогрессируем после матча с "Ливерпулем", – приводит слова Симеоне AS.

Благодаря этой виктории "матрасники" набрали 12 очков и поднялись на четвёртую позицию в таблице чемпионата Испании. "Реал", несмотря на поражение, с 18 баллами продолжает удерживать первую строчку.

Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.