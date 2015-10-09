Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 23:00
 

"Эмоций много!" Симеоне высказался после разгрома "Реала"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал яркую победу своей команды над "Реалом" (5:2) в матче седьмого тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Это поражение стало первым для "Реала" в сезоне.

"Эмоций много. Сезон начался не лучшим образом, и многие, кто не заметен на поле, проделали огромную работу, и эта работа просто замечательная.

Самое главное - вера и спокойствие. Мы знаем, чего хотим добиться и какие аспекты нам нужно улучшить, и мы прогрессируем после матча с "Ливерпулем", – приводит слова Симеоне AS.

Благодаря этой виктории "матрасники" набрали 12 очков и поднялись на четвёртую позицию в таблице чемпионата Испании. "Реал", несмотря на поражение, с 18 баллами продолжает удерживать первую строчку.

Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
5 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
6 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
7 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
8 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
9 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
16 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
17 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
18 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

