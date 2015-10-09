Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сенсационным камбэком завершился матч "Челси" в АПЛ

Сенсационным камбэком завершился матч "Челси" в АПЛ

Лондонский "Челси" упустил победный счёт и проиграл в два мяча "Брайтону" в матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ). Команда не смогла сохранить позитив после удаления, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Стэмфорд Бридж", началась с гола хозяев в исполнении Энцо Фернандеса на 24-й минуте. В начале второго тайма, на 53-й минуте, синие остались в меньшинстве после удаления Трево Чалобы.

Более 20 минут "Челси" удавалось сдерживать натиск соперников, но затем "Брайтон" вскрыл их оборону. На 77-й минуте Дэнни Уэлбек сравнял счёт. В компенсированное время гости вырвали уверенную победу: забили Максим де Кёйпер (90+2') и всё тот же Уэлбек (90+10').

Для "Челси" это второе подряд поражение в АПЛ в матче, где случилось удаление (ранее похожая ситуация была в игре с "Манчестер Юнайтед"). Всего лондонцы не могут выиграть в чемпионате три игры кряду, а в последних пяти встречах во всех турнирах у них одна виктория.

Сейчас "Брайтон" набрал восемь очков и сравнялся по этому показателю с "Челси". Обе команды располагаются в середине турнирной таблицы.

Сенсационным разгромом завершился матч "Реала" перед визитом в Казахстан

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
3 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
4 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
5 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
6 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
7 Челси 6 2 2 2 11-8 8
8 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
9 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
16 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
17 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Арсенал
Проголосовало 6 человек

