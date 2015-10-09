Сенсационным камбэком завершился матч "Челси" в АПЛ

Лондонский "Челси" упустил победный счёт и проиграл в два мяча "Брайтону" в матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ). Команда не смогла сохранить позитив после удаления, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Стэмфорд Бридж", началась с гола хозяев в исполнении Энцо Фернандеса на 24-й минуте. В начале второго тайма, на 53-й минуте, синие остались в меньшинстве после удаления Трево Чалобы.

Более 20 минут "Челси" удавалось сдерживать натиск соперников, но затем "Брайтон" вскрыл их оборону. На 77-й минуте Дэнни Уэлбек сравнял счёт. В компенсированное время гости вырвали уверенную победу: забили Максим де Кёйпер (90+2') и всё тот же Уэлбек (90+10').

Для "Челси" это второе подряд поражение в АПЛ в матче, где случилось удаление (ранее похожая ситуация была в игре с "Манчестер Юнайтед"). Всего лондонцы не могут выиграть в чемпионате три игры кряду, а в последних пяти встречах во всех турнирах у них одна виктория.

Сейчас "Брайтон" набрал восемь очков и сравнялся по этому показателю с "Челси". Обе команды располагаются в середине турнирной таблицы.

