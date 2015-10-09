Новый лидер? Прямая трансляция матчей КПЛ с участием "Астаны", "Елимая" и "Тобола"

Сегодня, 28 сентября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут ещё три матча 24-го тура. Важнейшие противостояния состоятся в Кокшетау, Семее и Костанае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в 15:00, в Кокшетау местный "Окжетпес" примет "Астану". В случае победы гости из столицы вновь выйдут в лидеры турнирной таблицы, так как "Кайрат" свой матч 24-го тура с "Жетысу" проведёт только на следующей неделе. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan, а также YouTube-канал KFF League.

В 17:00 в Семее прозвучит стартовый свисток в центральном матче туре - "Елимай" сыграет с "Ордабасы". Эту игру также покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на YouTube-канале KFF League.

Заключительный матч уик-энда в КПЛ начнётся в 18:00 в Костанае, где схлестнутся местный "Тобол" и "Кайсар". Насладиться просмотром этого матча можно на телеканале Qazsport и на YouTube-канале KFF League.

Накануне в премьер-лиге были сыграны три матча. В первом случился камбэк с шестью голами и удалением, во втором была голевая феерия из девяти забитых мячей, а в третьем всё ограничилось одним быстрым взятием ворот.