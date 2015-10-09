Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Новый лидер? Прямая трансляция матчей КПЛ с участием "Астаны", "Елимая" и "Тобола"

Сегодня, 28 сентября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут ещё три матча 24-го тура. Важнейшие противостояния состоятся в Кокшетау, Семее и Костанае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в 15:00, в Кокшетау местный "Окжетпес" примет "Астану". В случае победы гости из столицы вновь выйдут в лидеры турнирной таблицы, так как "Кайрат" свой матч 24-го тура с "Жетысу" проведёт только на следующей неделе. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan, а также YouTube-канал KFF League.

В 17:00 в Семее прозвучит стартовый свисток в центральном матче туре - "Елимай" сыграет с "Ордабасы". Эту игру также покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на YouTube-канале KFF League.

Заключительный матч уик-энда в КПЛ начнётся в 18:00 в Костанае, где схлестнутся местный "Тобол" и "Кайсар". Насладиться просмотром этого матча можно на телеканале Qazsport и на YouTube-канале KFF League.

Накануне в премьер-лиге были сыграны три матча. В первом случился камбэк с шестью голами и удалением, во втором была голевая феерия из девяти забитых мячей, а в третьем всё ограничилось одним быстрым взятием ворот.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
8 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 24, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 41 человек

