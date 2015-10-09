Гол украинского новичка вывел ПСЖ в лидеры Лиги 1. Впереди матч с "Барселоной" в ЛЧ

ПСЖ одержал победу в матче шестого тура Лиги 1. На своём поле парижане принимали "Осер", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Причём голами отметились два центральных защитника: сначала украинский новичок Илья Забарный (32'), а затем бразилец Лукас Бералдо (54').

Для 22-летнего Забарного это был первый гол в составе французского клуба.

Эта победа позволила ПСЖ вернуться на победную тропу в чемпионате Франции. Теперь в активе команды 15 набранных очков и они оказались в лидерах турнирной таблицы. Однако сегодня шансы сравняться со столичными есть у "Лиона", который в случае победы в гостях над "Лиллем" наберёт также 15 баллов.

Что касается "Осера", то у клуба шесть очков после шести матчей и 13-е место в таблице.

Добавим, что уже в среду, в ночь с 1 на 2 октября, ПСЖ сыграет в гостях с "Барселоной" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.