Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 11:15
 

Драмой закончился матч "Пафос" - "Олимпиакос". Скоро игра с "Кайратом" в ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
Драмой закончился матч "Пафос" - "Олимпиакос". Скоро игра с "Кайратом" в ЛЧ Футболисты "Пафоса". Фото: ФК "Пафос"©

В пятом туре чемпионата Кипра "Пафос" одержал третью победу подряд в первенстве. На своём поле команда встречалась с никосийским "Олимпиакосом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

В пятом туре чемпионата Кипра "Пафос" одержал третью победу подряд в первенстве. На своём поле команда встречалась с никосийским "Олимпиакосом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Неожиданным фиаско завершился матч "Тоттенхэма" с аутсайдером АПЛ
Сегодня 11:40  

Матч получился непростым для хозяев. Действующие чемпионы открыли счёт на 34-й минуте благодаря голу Андерсона, но на 71-й столичные отыгрались после реализованного пенашльти в исполнении Ясонаса Пикиса.

Всё шло к сенсационной ничьей, пока на четвёртой добавленной минуте гол Ландри Димата не принёс "Пафосу" победу - 2:1.


У "Пафоса" 12 очков после пяти матчей. Команда занимает второе место, уступая лидирующему "Арису" по разнице голов. Что касается "Олимпиакоса", то команда находится на 11-й строчке из 14, набрав четыре балла.

Добавим, что в ночь с 30 сентября на 1 октября "Пафос" дома сыграет с "Баварией" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. А в третьем туре, 21 октября, киприоты сыграют в гостях с "Кайратом".

Перестрелку с пятью голами выдал европейский клуб перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау   •   Тур 24, мужчины
Сегодня 15:00   •   не начат
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
- : -
Астана
Астана
(Астана)
Кто победит в основное время?
Окжетпес
Ничья
Астана
Проголосовало 37 человек

Реклама

Живи спортом!