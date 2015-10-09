Драмой закончился матч "Пафос" - "Олимпиакос". Скоро игра с "Кайратом" в ЛЧ

В пятом туре чемпионата Кипра "Пафос" одержал третью победу подряд в первенстве. На своём поле команда встречалась с никосийским "Олимпиакосом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч получился непростым для хозяев. Действующие чемпионы открыли счёт на 34-й минуте благодаря голу Андерсона, но на 71-й столичные отыгрались после реализованного пенашльти в исполнении Ясонаса Пикиса.

Всё шло к сенсационной ничьей, пока на четвёртой добавленной минуте гол Ландри Димата не принёс "Пафосу" победу - 2:1.

У "Пафоса" 12 очков после пяти матчей. Команда занимает второе место, уступая лидирующемупо разнице голов. Что касается "Олимпиакоса", то команда находится на 11-й строчке из 14, набрав четыре балла.

Добавим, что в ночь с 30 сентября на 1 октября "Пафос" дома сыграет с "Баварией" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. А в третьем туре, 21 октября, киприоты сыграют в гостях с "Кайратом".

