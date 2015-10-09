"Интер" вышел на серию из двух побед в Серии А

Миланский "Интер" одержал победу в гостевом матче против "Кальяри". Игра проходила в рамках пятого тура Серии А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошёл в Кальяри и завершился победой гостей со счётом 2:0. На девятой минуте отличился Лаутаро Мартинес, а на 82-й окончательный результат установил Франческо Эспозито.

Теперь "Интер" вышел на серию из двух побед в чемпионате Италии и из трёх во всех турнирах. В активе миланцев девять набранных очков и пятое место в турнирной таблице.

"Кальяри" оказался на десятой строчке в Серии А - у команды семь пунктов.

