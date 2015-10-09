Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 12:35
 

"Интер" вышел на серию из двух побед в Серии А

Миланский "Интер" одержал победу в гостевом матче против "Кальяри". Игра проходила в рамках пятого тура Серии А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошёл в Кальяри и завершился победой гостей со счётом 2:0. На девятой минуте отличился Лаутаро Мартинес, а на 82-й окончательный результат установил Франческо Эспозито.

Теперь "Интер" вышел на серию из двух побед в чемпионате Италии и из трёх во всех турнирах. В активе миланцев девять набранных очков и пятое место в турнирной таблице.

"Кальяри" оказался на десятой строчке в Серии А - у команды семь пунктов.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Наполи 4 4 0 0 9-3 12
2 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
3 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
4 Милан 4 3 0 1 7-2 9
5 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6 Рома 4 3 0 1 3-1 9
7 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
8 Комо 5 2 2 1 6-4 8
9 Удинезе 4 2 1 1 4-5 7
10 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
11 Болонья 4 2 0 2 3-3 6
12 Торино 4 1 1 2 1-8 4
13 Лацио 4 1 0 3 4-4 3
14 Сассуоло 4 1 0 3 4-7 3
15 Верона Хеллас 4 0 3 1 2-6 3
16 Фиорентина 4 0 2 2 3-6 2
17 Парма 4 0 2 2 1-5 2
18 Дженоа 4 0 2 2 2-4 2
19 Пиза 4 0 1 3 3-6 1
20 Лечче 4 0 1 3 2-8 1

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Наполи
Проголосовало 33 человек

