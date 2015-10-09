Соперник "Кайрата" по Лиге чемпионов избежал осечки в европейском чемпионате

"Брюгге" одержал трудовую победу в матче девятого тура чемпионата Бельгии. В гостях команда соперничала со "Стандардом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Льеже и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. При этом на восьмой минуте хозяева забили быстрый гол - отличился Рафики Саид. Но уже спустя две минуты Христос Цолис восстановил статус-кво.

На 62-й минуте игрок "Стандарда" Марлон Фосси получил красную карточку. Этим и воспользовался "Брюгге", который дожал оппонента на первой добавленной минуте - автором победного гола стал Ромео Верман.

Благодаря этой победе "Брюгге" набрал 17 очков, команда идёт на втором месте, отставая от(23) на шесть пунктов. "Стандард" же идёт на девятом месте, набрав 11 баллов.

Отметим, что "Брюгге" является соперником "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. Последний домашний матч алматинцы проведут именно против бельгийцев, 20 января 2026 года. Ранее сообщалось, что этот матч может пройти в Астане.

