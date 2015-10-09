Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 11:44
 

"Кайрат" может сыграть матчи Лиги чемпионов в Астане: известно условие

  Комментарии (1)

Поделиться
"Кайрат" может сыграть матчи Лиги чемпионов в Астане: известно условие ©instagram.com/astanarena/

"Кайрат" намерен принять все домашние матчи основного этапа Лиги чемпионов в Алматы, но клуб предусмотрел и альтернативный вариант для игры внутри страны, сообщает корреспондентVesti.kz

Поделиться
1

"Кайрат" намерен принять все домашние матчи основного этапа Лиги чемпионов в Алматы, но клуб предусмотрел и альтернативный вариант для игры внутри страны, сообщает корреспондентVesti.kz

В рамках ЛЧ алматинский клуб в родных стенах должен сыграть четыре матча: "Реал Мадрид" (30 сентября), "Пафос" (21 октября), "Олимпиакос" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января). 

Вероятность переноса игр из Алматы существует в матчах с "Олимпиакосом" и "Брюгге", поскольку в Алматы в декабре и январе могут быть неблагоприятные условия для проведения матчей, в частности низкая температура. 

Помимо "Центрального", в качестве резервного стадиона "Кайрат" заявил стадион "Астана Арена". То есть, не исключено, что зимние матчи с "Брюгге" и "Олимпиакосом" пройдут в столице. 

Напомним, что на старте основного этапа Лиги чемпионов "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" - 1:4. Во втором туре "желто-черные" в Алматы примут мадридский "Реал", матч пройдет 30 сентября. 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 сентября 19:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!