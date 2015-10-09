"Кайрат" может сыграть матчи Лиги чемпионов в Астане: известно условие

"Кайрат" намерен принять все домашние матчи основного этапа Лиги чемпионов в Алматы, но клуб предусмотрел и альтернативный вариант для игры внутри страны, сообщает корреспондентVesti.kz.

В рамках ЛЧ алматинский клуб в родных стенах должен сыграть четыре матча: "Реал Мадрид" (30 сентября), "Пафос" (21 октября), "Олимпиакос" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января).

Вероятность переноса игр из Алматы существует в матчах с "Олимпиакосом" и "Брюгге", поскольку в Алматы в декабре и январе могут быть неблагоприятные условия для проведения матчей, в частности низкая температура.

Помимо "Центрального", в качестве резервного стадиона "Кайрат" заявил стадион "Астана Арена". То есть, не исключено, что зимние матчи с "Брюгге" и "Олимпиакосом" пройдут в столице.

Напомним, что на старте основного этапа Лиги чемпионов "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" - 1:4. Во втором туре "желто-черные" в Алматы примут мадридский "Реал", матч пройдет 30 сентября.