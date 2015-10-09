Неожиданный результат был зафиксирован в матче "Интер Майами" с участием Месси

"Интер Майами" потерял очки в выездном матче МЛС против "Торонто". Звёздный состав гостей не сумел добыть победу над одним из аутсайдеров восточной конференции, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Торонто (Канада), завершился со счётом 1:1. Перед перерывом гости вышли вперёд - забить удалось Тадео Альенде с передач Жорди Альбы и Лионеля Месси.

Но во втором тайме, на 60-й минуте, гол Джордже Михайловича вернул ничью на табло. Больше счёт в этой игре не менялся.

Таким образом "Интер Майами" набрал 56 очков и упал на четвёртое место, пропустив вперёд себя "Нью-Йорк Сити" по дополнительным показателям. "Торонто" же поднялся на 12-ю строчку, на балл опередив "Монреаль" и "Атланту".

Отметим, что 38-летний Месси продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 24 голами в активе. Он не уходит с поля без голевых действий четыре матча подряд (в МЛС предголевые передачи тоже считаются ассистами).