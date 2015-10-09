"Актобе" прервал серию из двух поражений в матче с одним голом и удалением

"Актобе" обыграл петропавловский "Кызылжар" в матче 24-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Актобе и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный и победный гол на восьмой минуте забил Даниэль Соса.

Игра шла на встречных курсах, но, больше результативных действий зафиксировано не было. более того, на 67-й минуте петропавловцы остались в меньшинстве после удаления капитана Александра Нойока.

Украинский легионер грубо сыграл против гаитянца Жайро Жана.

Таким образом, "Актобе" набрал 42 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Кызылжара" 24 бала и девятая позиция.

Отметим, что "Актобе" прервал серию из двух поражений. Ранее "красно-белые" уступили в Алматы "Кайрату" (0:1) и в Жезказгане "Улытау" (1:2).