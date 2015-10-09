Разгромным камбэком и удалением обернулся матч аутсайдера КПЛ-2025

ФК "Атырау" одержал разгромную победу над жезказганским "Улытау" в матче 24-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Жезказгане завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. При этом хозяева первыми вышли вперед благодаря голу Демията Сламбекова, забитого на 16-й минуте.

Первый тайм "Улытау" выиграл. Во второй половине игры, на 56-й минуте игрок хозяев Ярослав Терехов был удален с поля.

После этого, "Атырау" забил пять голов. Отличились: Константин Дорофеев (63 и 80 минута), Ян Труфанов (70), Руслан Юденков (83) и Лука Згурский (84).

Таким образом, "Атырау" набрал 18 очков и ушел с последнего, 14 места в таблице КПЛ, сместив на него "Туран", у которого 16 баллов.

У "Улытау" 21 очко и десятое место.