КПЛ
Разгромным камбэком и удалением обернулся матч аутсайдера КПЛ-2025

ФК "Атырау" одержал разгромную победу над жезказганским "Улытау" в матче 24-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Жезказгане завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. При этом хозяева первыми вышли вперед благодаря голу Демията Сламбекова, забитого на 16-й минуте.

Первый тайм "Улытау" выиграл. Во второй половине игры, на 56-й минуте игрок хозяев Ярослав Терехов был удален с поля.

После этого, "Атырау" забил пять голов. Отличились: Константин Дорофеев (63 и 80 минута), Ян Труфанов (70), Руслан Юденков (83) и Лука Згурский (84).

Таким образом, "Атырау" набрал 18 очков и ушел с последнего, 14 места в таблице КПЛ, сместив на него "Туран", у которого 16 баллов.

У "Улытау" 21 очко и десятое место.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 23 4 4 15 16-42 16

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 24, мужчины
28 сентября 18:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Кайсар
Кайсар
(Кызылорда)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Кайсар
Проголосовало 0 человек

