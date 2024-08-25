Экс-игрока "Реала" решили вернуть в Европу: известны детали контракта

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 15:24
©Depositphotos.com/thenews2.com

Футболист сборной Колумбии Хамес Родригес близок к переходу в "Райо Вальекано", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, официальное предложение игроку было отправлено сегодня. Контракт до июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Последним клубом 31-летнего полузащитника стал бразильский "Сан-Паулу", который он покинул 8 августа. В его карьере также были греческий "Олимпиакос" (Пирей), катарский "Эр-Райян", английский "Эвертон", немецкая "Бавария", мадридский "Реал", французский "Монако", португальский "Порту", аргентинский "Банфилд" и колумбийский "Энвигадо".

Родригес - лучший бомбардир и член символической сборной чемпионата мира-2014. Обладатель "Премии ФИФА имени Ференца Пушкаша" за лучший гол 2014 года. Лучший игрок Кубка Америки-2024.

"Райо Вальекано" идет на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 4 очка после двух туров. В следующем туре, 27 августа, команда Иньиго Переса на своем поле примет "Барселону".

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Футбол Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:24
Испания
Экс-игрока "Реала" решили вернуть в Европу: известны детали контракта
Сегодня , 12:23
Испания
Тренер "Барселоны" раскрыл детали разговора с Нико Уильямсом
Сегодня , 08:21
Испания
"Барселона" выиграла второй матч и оторвалась от "Реала" в чемпионате Испании
Вчера , 16:40
Испания
Клуб Бензема хочет забрать игрока у "Барселоны"
Вчера , 11:01
Испания
Мбаппе трогательно обратился к травмированному одноклубнику
Вчера , 09:50
Испания
В "Ливерпуле" отреагировали на "переход" рекордсмена Евро-2024
23 августа, 23:34
Испания
"Барселона" оформила трансфер из клуба-сенсации
23 августа, 21:30
Испания
Анчелотти исключил фиаско Мбаппе в историческом матче
23 августа, 20:30
Испания
Тренер "Барселоны" высказался о проблемах с чемпионом Европы
23 августа, 18:39
Испания
"Реал" потерял игрока за 180 миллионов: что об этом известно
© 2008 - 2024 ТОО «EML»