"Дурак, ты тупой". Хави грубо выругал футболиста "Реала" во время эль-класико

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 18:03
©Кадр из видео

Главный тренер "Барселоны" Хави грубо отругал футболиста "Реала" Дани Карвахаля во время эль-класико, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, эпизод случился на 90-й минуте, когда Карвахаль повздорил с Алексом Бальде. Игрок "Барселоны" обратился к Дани:

"Что ты делаешь?"

В их спор вмешался Хави, которому Карвахаль сказал:

"Ты слишком умный".

Хави отреагировал:

"Дурак, ты тупой".

Также наставник "сине-гранатовых" попросил Карвахаля следить за языком. Между тем ответные слова игрока "Реала" не удалось разобрать.

Напомним, первый матч 1/2 финала Кубка Испании прошел на "Сантьяго Бернабеу" и завершился со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Ответная игра состоится 5 апреля на "Камп Ноу".

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Метки:
Барселона Реал Мадрид Ла Лига

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