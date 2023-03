Курьезный автогол решил исход эль-класико "Реал" - "Барселона"

"Барселона" в матче 1/2 финала Кубка Испании обыграла на выезде мадридский "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:0 в пользу "Барселоны". Единственный гол был забит на 26-й минуте. В этом эпизоде свои ворота поразил защитник мадридского клуба Эдер Милитао.

5 апреля состоится ответный матч.

Отметим, что 19 марта соперники сыграют на "Ноу Камп" во втором круге чемпионата Испании. В октябре 2022 года в первом круге "Реал" обыграл принципиального соперника на своем поле со счетом 3:1.

Кроме того, в январе этого года "Барселона" обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании - 3:1.

🍿 #ELCLÁSICO HIGHLIGHTS | Barça blank Real Madrid in first leg of Copa del Rey semis! pic.twitter.com/pzi1DRGBIf