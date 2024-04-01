Дубль бразильца за 100 миллионов решил исход матча "Реала" в Ла Лиге

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:03
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Футболисты "Реала" обыграли "Атлетик" в рамках 30-го тура чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий сборной Бразилии Родриго (8-я минута, 73-я), его рыночная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

Подопечные Эрнесто Вальверде не смогли оказать достойное сопротивление "сливочным", так что счет по игре.

Благодаря этому успеху мадридцы набрали 75 очков и закрепили лидерство в турнирной таблице, "Атлетик" с 56 очками расположился на четвертой строчке.

13 апреля "Реал" на выезде сыграет с "Мальоркой", а на следующий день "Атлетик" дома примет "Вильярреал".

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Футбол

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