Фланговый хавбек "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямс близок к переходу в "Барселону", сообщают Vesti.kz.

За последние недели стороны активно контактировали, и оба ясно дали понять - они хотят работать вместе. Но на пути к сделке появился важный нюанс.

По информации Marca, 22-летний вингер выдвинул четкое условие: он подпишет контракт с "Барсой" только в том случае, если получит гарантии регистрации на следующий сезон. Нико не хочет повторения неприятной истории, которая произошла с Дани Ольмо - тогда Ла Лига отказалась сразу регистрировать полузащитника, и тому пришлось ждать старта.

На этом фоне заявление президента клуба Жоана Лапорты прозвучало особенно громко: он уверяет, что "Барселона" полностью соответствует финансовым требованиям Ла Лиги и готова к трансферам.

Напомним, Уимльямя является другом звездного вингера "Барселоны" Ламина Ямаля. В 2024 году они в составе сборной Испании выиграли чемпионат Европы.



