Испания
Вчера 20:56

Деку сделал заявление о возвращении Месси в "Барселону"

Лионель Месси. ©Depositphotos/A.Paes

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о возможной краткосрочной аренде аргентинца Лионеля Месси, который сейчас выступает за американский "Интер Майами", передают Vesti.kz.

Деку: "Не думаю, что такой вариант вообще обсуждался"

По словам Деку, тема аренды восьмикратного обладателя "Золотого мяча" не поднималась внутри клуба.

"Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили. Месси всегда остаётся Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас не будем об этом говорить", — цитирует слова Деку инсайдер Фабрицио Романо.

Как Месси покидал "Барселону"

Лионель Месси ушёл из "Барселоны" летом 2021 года после 17 сезонов в основе. Клуб не смог продлить контракт с нападающим из-за финансовых ограничений.

Наследие легенды

За время выступлений в каталонской команде Месси провёл 778 матчей, забил 672 гола и сделал 303 ассиста. Он выиграл 35 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов и десять чемпионских титулов Ла Лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

