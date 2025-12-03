Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о возможной краткосрочной аренде аргентинца Лионеля Месси, который сейчас выступает за американский "Интер Майами", передают Vesti.kz.

Деку: "Не думаю, что такой вариант вообще обсуждался"

По словам Деку, тема аренды восьмикратного обладателя "Золотого мяча" не поднималась внутри клуба.

"Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили. Месси всегда остаётся Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас не будем об этом говорить", — цитирует слова Деку инсайдер Фабрицио Романо.

Как Месси покидал "Барселону"

Лионель Месси ушёл из "Барселоны" летом 2021 года после 17 сезонов в основе. Клуб не смог продлить контракт с нападающим из-за финансовых ограничений.

Наследие легенды

За время выступлений в каталонской команде Месси провёл 778 матчей, забил 672 гола и сделал 303 ассиста. Он выиграл 35 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов и десять чемпионских титулов Ла Лиги.

