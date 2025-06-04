Защитник леверкузенского "Байера" Алекс Гримальдо может вернуться в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, в испанском клубе довольны игрой Алекса Бальде и Жерара Мартина, но пока сомневаются, что последний готов играть на самом высоком уровне. По этой причине спортивный директор "сине-гранатовых" Деку хочет подписать опытного левого защитника, который будет выходить на поле, если Бальде будет травмирован или получит время на отдых.

Среди игроков, выступающих на этой позиции, Гримальдо нравится "Барселоне" больше всего. Деку высоко ценит опыт и качество игры левого защитника Байера, а также его стиль - по мнению функционера, он идеально подходит для "Барселоны".

Отмечается, что сам Гримальдо хочет покинуть "Байер" и вернуться в Ла Лигу. Немецкий клуб отпустит его, если получит подходящее предложение.

Утверждается, что в контракте Гримальдо есть пункт об отступных, которые "значительно ниже его рыночной стоимости". Эта сумма составляет 15-18 миллионов евро евро.

Напомним, Гримальдо является воспитанником "Барселоны". Он покинул "сине-гранатовых" в 2016 году. Летом 2023 года он перешел в "Байер" из "Бенфики" свободным агентом. В дебютном сезоне он помог клубу из Леверкузена выиграть чемпионат и Кубок Германии.

В минувшем сезоне Бундеслиги 29-летний испанец провел 32 матча, отличившись 2 голами и 7 ассистами.