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Четыре клуба Ла Лиги заинтересовались бывшим форвардом "Реала"

Хоселу. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Экс-нападающий мадридского "Реала" Хоселу летом 2026 года может покинуть катарский "Аль-Гарафа", передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, 30 июня у 36-летнего форварда истекает контракт, и он планирует вернуться в чемпионат Испании на правах свободного агента. Несмотря на солидный возраст, опытный бомбардир привлёк внимание сразу четырёх клубов Ла Лиги.

Статистика в Катаре: форма в порядке

После исторического дубля за "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов 2024 года, Хоселу уехал на заработки в Катар с зарплатой около 7,3 миллиона фунтов в год. Повторить эти цифры в Испании никто не сможет, но финансовый фактор для игрока уже не главный. В текущем сезоне форвард сохранил тонус, забив 6 голов в 17 матчах чемпионата и ещё 3 мяча в Лиге чемпионов АФК. Его козыри - опыт, игра на "втором этаже" и голевое чутьё - по-прежнему высоко ценятся в Европе.


Эмоциональный выбор: "Депортиво", "Алавес" или "Эспаньол"

Три потенциальных покупателя делают ставку на личную привязанность футболиста:

• "Депортиво Ла-Корунья": самый душевный вариант. Галисиец Хоселу нужен вернувшемуся в Примеру клубу в качестве лидера раздевалки и главной надежды в атаке.

• "Алавес" и "Эспаньол": в этих командах Хоселу провёл самые продуктивные этапы карьеры. Клубы ищут проверенную "девятку", но форварду придётся пойти на радикальное снижение зарплаты.

Спортивный вызов: "Хетафе" зовёт в еврокубки

"Хетафе" предлагает наименее сентиментальный, но самый амбициозный проект. Команда Хосе Бордаласа пробилась в Лигу конференций, и статус еврокубкового бойца - сильный аргумент для опытного нападающего. К тому же силовой стиль игры "Хетафе" с обилием навесов идеально подходит под антропометрию Хоселу. Окончательное решение форвард примет в ближайшие недели.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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